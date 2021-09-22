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Yurt dışına kaçmak isteyen 9 FETÖ üyesi Muğla açıklarında yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı yakalandı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 19:51 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:51
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Alınan bilgiye göre, bir lastik bot, Bozburun Mahallesi Kızılada açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Ekipler, karaya çıkarttığı lastik bottaki 3'ü kadın 10 şüpheliyi, Marmaris Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Bottakilerden 9'unun, FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski polis ve öğretmenler olduğu belirlendi.

Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki U.T'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i tutuklanırken, cezaevinden tahliye olduğu belirlenen bir şüpheli salıverildi.

U.T ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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