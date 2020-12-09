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Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi İzmir'de yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir FETÖ hükümlüsü yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken beraberindeki 7 kişiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:09
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Jandarma ekipleri, bir grup sığınmacının Demircili sahilinden Sakız Adası'na geçirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri operasyonda M.K'nin kullandığı kamyoneti Kuşçular Mahallesi'nde durdurdu.

Kamyonette sürücü M.K ve O.U'nun yanı sıra 5 Suriye, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu sığınmacı ile 1 Türk kadının bulunduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada K.D. isimli kadın hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilmiş kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu tespit edildi.

K.D. ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla M.K. ve O.U. gözaltına alındı. Sığınmacılar ise Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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