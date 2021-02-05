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Yurt dışına kaçmak isteyen terörist sınırda yakalandı

Van'da terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada 44 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

AA05 Şubat 2021 Cuma 13:19 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 13:19
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "44 yıl 6 ay hapis cezası verilen örgüt üyesi C.A'nın terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak üzere yasa dışı yollarla Irak veya İran'a kaçacağı" şeklinde istihbari bilgi alan Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Aşağı Küme köyü yakınlarında görülen C.A'nın yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kaçmaya çalıştığı esnada havaya uyarı ateşi açarak durdurdu.

Gözaltına alınan C.A, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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