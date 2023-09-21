Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Ayvacık'ın Ahmetçe köyünde bir kampa operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından aranan hükümlüler R.A, Ö.A, R.Ç. ve H.T. Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı için kaldıkları kampta yakalandı.

Hükümlülerin üzerinde yapılan aramada 111 bin 850 lira, 2 bin 750 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

Hükümlüler, sevk edildikleri adli makamlarca işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Operasyonda ayrıca, hükümlülerin barınma ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize eden İ.Ç, İ.Ö.E, V.Ü, Ü.İ. ve F.A. gözaltına alındı. 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada hükümlülerin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözleşmeli er olarak Atatürk Havalimanı'ndaki kalkışmaya katıldıkları ve yargılama sonucu müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.