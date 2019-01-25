Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin kaçışını ve göçmen kaçakçılığını engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında Havsa Dörtyol ışıklar mevkisinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, FETÖ/PDY üyeliğinden kaydı bulunan V.A, O.T. ve N.M. ile Afganistan uyruklu bir kişi yakalandı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.