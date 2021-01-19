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Yurt dışında ''Türkiye'' şaşkınlığı: Kritik bölgelerdeki sayılarını artırdılar

Yunan basını, Türkiye'nin birkaç yıldır yurt dışındaki askeri varlığını ve diplomatik ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çekti.

Star.com.tr19 Ocak 2021 Salı 12:28 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 12:29
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Türkiye'nin bağımsız inisiyatif alabilen ve geleneksel olarak göreceli bir güç konumundan "bölgesel güçler" kategorisine girdiğini belirten Yunan basını, "Bu gerçeği gözden kaçırmamalıyız" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Libya'da güç dengesini değiştirecek önemli bir askeri varlığının olduğundan bahseden Yunan basını, "Türkiye şu anda NATO'nun ikinci aktif ordusuna sahip. Suriye, Irak, Libya, Kafkasya, Dağlık Karabağ, Katar, Soma'da askeri gücü bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada giderek daha önemli bir diplomatik rol üstlendiğini belirten Yunan basını, diplomatik misyonlarını geliştirmenin büyüyen bir ülkenin göstergesi olduğunu ifade etti. Haberde, "Türkiye, Asya ve Afrika'nın yanı sıra Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki bazı kritik bölgelerdeki büyükelçilik ve konsolosluk sayısını önemli ölçüde artırdı. Aslında en büyük artış, Türkiye'nin giderek daha fazla ağırlık verdiği Afrika kıtasında ve Asya'da kaydedildi" denildi.

Star.com.tr

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