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Yurt dışında yaşayanlar adli sicil kayıtlarını 8 dilde alabilecek

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışma ile yurt dışında yaşayanlar, adli sicil kayıtlarını artık konsolosluklardan 8 yabancı dilde alabilecek.

  • DHA
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Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yurtdışında yaşayanların daha önce adli sicil belgelerini yalnızca Türkçe olarak Konsolosluk.Net üzerinden alabildiği hatırlatılarak, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan ortak çalışmayla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlara 8 yabancı dilde adli sicil belgesi yurtdışı temsilciliklerinden verilmeye başlandı. 8 Temmuz itibarıyla başlayan hizmet çerçevesinde Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde vatandaşlar talepleri doğrultusunda adli sicil kayıtları düzenleniyor. Daha önce vatandaşlar yabancı dilde adli sicil belgesi almak istediklerinde Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğüne doğrudan başvurmak ya da E-devlet üzerinden almak zorunda kalıyordu. Kurumlar arası entegrasyonla birlikte artık vatandaşlar yabancı dilde adli sicil kayıtlarını doğrudan yurtdışı temsilciliklerinden de alabiliyor" denildi.
 
Açıklamada, uygulamanın hayata geçtiği 8 Temmuz'dan bu yana 82 İngilizce, 46 Fransızca, 19 Almanca, 14 İspanyolca, 4 Portekizce, 1 Felemenkçe, 1 İtalyanca, 1 Danca olmak üzere toplam 194 adli sicil belgesi verildiği belirtildi.

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