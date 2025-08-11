İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

Yurt genelinde alevlerle mücadele sürüyor! Bir bölgede tahliye başladı

Çanakkale, Bolu, Sakarya ve Mersin'de devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor. Orman yangın ihbarları üzerine bölgelere itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Bolu'daki yangın ise arazide başlayarak ormana sıçradı. Öte yandan halkı gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 'Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.' dedi. İşte Türkiye genelinde devam eden ve söndürülmeye çalışılan yangınlara ilişkin son durum...

11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:16
Yurt genelinde alevlerle mücadele sürüyor! Bir bölgede tahliye başladı
ABONE OL

Çanakkale, Bolu, Sakarya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta devam eden yangınlara müdahale ediliyor. İşte Türkiye genelinde devam eden ve söndürülmeye çalışılan yangınlara ilişkin son durum...

ÇANAKKALE'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

MERSİN'DE ORMAN YANGININA MÜDAHALE

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.

BOLU'DA ORMAN YANGINI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

