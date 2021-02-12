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Yurt genelinde eylem hazırlığındaki teröristlere baskın: 17 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde yapmaya hazırlandığı saptanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

DHA12 Şubat 2021 Cuma 11:41 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:41
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İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ta yapılması olası eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye'ye illegal yollardan geri dönmüş olabileceği ve uyuyan hücre olabilecekleri tespit edilen şüphelilerin, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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