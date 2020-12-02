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Yurt genelinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına baskın: 4 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün “mahrem askeri yapılanması”na yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

IHA02 Aralık 2020 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:15
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Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “mahrem askeri yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü, ankesörlü telefonlardan ardışık, tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün “mahrem askeri yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun, Sivas ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, açıkta ve emekli askeri personelin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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