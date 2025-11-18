İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2025 Perşembe / 30 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3759
  • EURO
    48,8998
  • ALTIN
    5553.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı değerlendirdi
Güncel

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı değerlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta boyunca yurt genelinde havanın yağışsız ve kurak olacağını belirtti.

AA18 Kasım 2025 Salı 15:37 - Güncelleme:
Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı değerlendirdi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, bu hafta için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdun hafta boyunca yağışsız ve kurak havanın etkisi altında olacağını bildirdi.

Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Tekin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkisini göstereceğini aktardı.

Trakya'nın batısında Kırklareli, Edirne çevreleri ile Kıyı Ege'de hafif orta kuvvette sağanak geçiş olacağını, yurdun batı kesimlerinde, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyden esen rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Tekin, denizcileri ve vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Tekin, üç büyükşehirde bu hafta yağış beklenmediğini belirterek, sıcaklıkların Ankara'da 18 ila 19, İstanbul'da 20 ila 21 ve İzmir'de ise 23 ila 25 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Daltonlar'a darbe: Evden cephanelik çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.