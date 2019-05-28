Yurt müdafaasının yolu eğitimdir

Emine Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ‘Eğitime Değer Katanlar Bağış Programı’nda hayırsever iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi. Tasarım Beceri Atölyeleri’nin yapımı için hayırseverlerden bağışların toplandığı program öncesinde davetlilere seslenen ve çocukların en büyük değerleri olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu fani dünyada yaptığımız her iş, onlara hak ettikleri bir geleceği hazırlamak için. Bizler, onlara karşı olan sevgimizi, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkeyi miras bırakarak gösterebiliriz” dedi. Erdoğan, “Tasarım Beceri Atölyeleri sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz, kalıplar arasında sıkışan değil, o kalıpları kıran bireyler olacaklar” değerlendirmelerinde bulundu.

KALİTELİ EĞİTİM

“Sermaye sahiplerimiz, bireysel olabileceği gibi, dernek, platform olarak da, bir veya daha çok atölyenin kurulumunu üstlenebilirler” diyen Erdoğan, “İyi kalitede eğitim, yalnızca büyük kentlerde ya da özel okullarda erişilebilen bir imkan olmamalı. Ülkemizin her bir karışındaki evlatlarımız, işlenmeyi bekleyen madenler gibidir. Biliyoruz ki, ‘Yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir’ Çünkü eğitimli insanlara sahip toplumların irfan kaynakları tükenmediği gibi, kendini çoğaltan bir niteliğe de sahiptir” şeklinde konuştu. Program sonunda 120 hayırsever iş adamı 574 okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptırma sözü verdi.

TABİATLARINA HÜRMET

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk kez bir ülkenin eğitim sisteminin alt sistemlerle beraber bütünleşik olarak ele alındığı ve her bir alt sistemin birbiriyle alakasının güçlü bir şekilde fizibilitesinin yapıldığı bir tasavvurdan söz ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, “Bizim çocuklarımız sadece ve sadece kâğıt üzerinde a,b,c şeklinde işaretlemelerle eğitim hayatlarını sürdürdüklerini zannediyorlar. Bu gerçekten bir zan. Eğitimin kendisi değil. Yaratılışta var olan 3 hususiyeti dikkate alarak yapabiliriz. Düşünsel olanı duygusal olanı ve fiziksel olanı bütünleştirerek çocuğun tabiatına hürmet ederek yapabiliriz. Bunu yapmak için Tasarım Beceri Atölyelerinde her bir çocuğumuzu ilkokul birinci sınıftan itibaren mühendislik atölyesine sokmamız lazım”dedi.