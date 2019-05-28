30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0341
  • 6,742
  • 248.234
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yurt müdafaasının yolu eğitimdir

Hayırsever iş adamlarıyla buluşan Emine Erdoğan, Tasarım ve Beceri Atölyeleri’ne katkı istedi. Erdoğan “Ülkemizin her bir karışındaki evlatlarımız, işlenmeyi bekleyen madenler gibidir” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ‘Eğitime Değer Katanlar Bağış Programı’nda hayırsever iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi. Tasarım Beceri Atölyeleri’nin yapımı için hayırseverlerden bağışların toplandığı program öncesinde davetlilere seslenen ve çocukların en büyük değerleri olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu fani dünyada yaptığımız her iş, onlara hak ettikleri bir geleceği hazırlamak için. Bizler, onlara karşı olan sevgimizi, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkeyi miras bırakarak gösterebiliriz” dedi. Erdoğan, “Tasarım Beceri Atölyeleri sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz, kalıplar arasında sıkışan değil, o kalıpları kıran bireyler olacaklar” değerlendirmelerinde bulundu. 

KALİTELİ EĞİTİM

“Sermaye sahiplerimiz, bireysel olabileceği gibi, dernek, platform olarak da, bir veya daha çok atölyenin kurulumunu üstlenebilirler” diyen Erdoğan, “İyi kalitede eğitim, yalnızca büyük kentlerde ya da özel okullarda erişilebilen bir imkan olmamalı. Ülkemizin her bir karışındaki evlatlarımız, işlenmeyi bekleyen madenler gibidir. Biliyoruz ki, ‘Yurt müdafaasının en emin yolu eğitimdir’ Çünkü eğitimli insanlara sahip toplumların irfan kaynakları tükenmediği gibi, kendini çoğaltan bir niteliğe de sahiptir” şeklinde konuştu. Program sonunda 120 hayırsever iş adamı 574 okula Tasarım Beceri Atölyesi yaptırma sözü verdi. 

TABİATLARINA HÜRMET

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk kez bir ülkenin eğitim sisteminin alt sistemlerle beraber bütünleşik olarak ele alındığı ve her bir alt sistemin birbiriyle alakasının güçlü bir şekilde fizibilitesinin yapıldığı bir tasavvurdan söz ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, “Bizim çocuklarımız sadece ve sadece kâğıt üzerinde a,b,c şeklinde işaretlemelerle eğitim hayatlarını sürdürdüklerini zannediyorlar. Bu gerçekten bir zan. Eğitimin kendisi değil. Yaratılışta var olan 3 hususiyeti dikkate alarak yapabiliriz. Düşünsel olanı duygusal olanı ve fiziksel olanı bütünleştirerek çocuğun tabiatına hürmet ederek yapabiliriz. Bunu yapmak için Tasarım Beceri Atölyelerinde her bir çocuğumuzu ilkokul birinci sınıftan itibaren mühendislik atölyesine sokmamız lazım”dedi.

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Esed rejiminin saldırınlarda 24 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejiminin saldırınlarda 24 sivil yaşamını yitirdi

Başkan Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

Polonya 2 adet F-35 alacak

Polonya 2 adet F-35 alacak

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü

433 terörist etkisiz hale getirildi

433 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Yeni Star Wars'ın kamera arkası fotoğrafları

Yeni Star Wars'ın kamera arkası fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA