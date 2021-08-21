Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca 'Diaspora Medya Akademisi' düzenliyor

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:52

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun, yurt dışında medya sektöründe çalışan ve gazetecilik, radyo ve televizyon, fotoğraf, sinema, tiyatro, yayıncılık ve yeni medya alanlarına ilgi duyan Türk gençlerine yönelik düzenlediği akademi, İstanbul'da başlıyor.

Akademiyle yurt dışında yaşayan genç iletişimciler, alanında uzman gazeteci ve sinemacılardan eğitimler alacak.

7 ülkeden 30 katılımcıyla 20-30 Ağustos'ta İstanbul Medya Akademisi iş birliğinde düzenlenen program, gazetecilik ve sinema okulu başlıklarından oluşuyor.

Alanında uzman gazeteci, yönetmen ve akademisyenlerce verilecek eğitimlerde, genç iletişimciler, hem literatür bilgisi hem de pratik deneyimler elde ederek kariyer planlamalarında önemli bir basamağı geçmiş olacak.

Eğitimciler ders vermelerinin yanı sıra öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirici rol de oynayacak.

Türk diaspora medyasına yön verebilecek nitelikli gazetecilerin ve sinemacıların yetişmesini hedefleyen program, yurt dışında 60 yılı geride bırakmaya hazırlanan Türk toplumunun kültür-sanat hayatını da olumlu yönde etkileyecek.