Yurttan kaybolan 4 kız çocuğundan 3'ü bulundu
Trabzon´da koruma altında oldukları yurttan birer gün arayla ikişerli gruplar halinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 4 kız çocuğundan 3'ü bulundu.
- DHA
Çimenli Mahallesi´ndeki Fatih Çocuk Evleri Sitesi´nde kalan E.Ö. (15), 5 Mayıs'ta arkadaşı G.A. ile markete gideceğini söyleyerek yurttan çıktı. Kızlar dönmeyince, yurt görevlileri polise haber verdi. Polis ekipleri çalışma başlatırken, önceki gün de yurtta kalan kızlar S.Ü. ve E.Y. de ortadan kayboldu. Kayıp kızları bulmak için kentte harekete geçen polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yurt bölgesinde her yerde aranan kızlardan S.Ü., Pazarkapı Mahallesi'nde, E.Ö. ve E.Y. ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip takipte bulunan jandarma ekiplerince bulundu. Yurttan kızların kaçmasında öncülük ettiği öne sürülen kayıp diğer kız çocuğu G.A.'nın da arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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