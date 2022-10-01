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Yürürken yüzüne mermi isabet etti! O anlar saniye saniye kaydedildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde G.K., tabancayla vurduğu U.Çakır'ı yaralarken, seken kurşunlardan biri de yüzüne isabet eden O.M'yi yaraladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA1 Ekim 2022 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
Yürürken yüzüne mermi isabet etti! O anlar saniye saniye kaydedildi
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Olay, saat 20.30 sıralarında Ortahisar ilçesinde kentin en kalabalık sokağı olan, yayaların kullandığı Uzun Sokak'ta meydana geldi. G.K., bir iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır bacaklarından yaralanırken, seken kurşunlardan biri sokakta yürüyen Onur Mert'in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA

Trabzon'a gezmek için geldiği öğrenilen Onur Mert'in vurulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık sokakta yürüyen Mert'in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı yer aldı. Bu arada ayağından vurulan Uğur Çakır'ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi.

Olay yerinden koşarak kaçan Gökhan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

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