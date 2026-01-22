İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3085
  • EURO
    50,7272
  • ALTIN
    6733.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yürürlüğe girdi: Sözleşmeli personele doğum sonrası ''yarım zamanlı çalışma'' hakkı
Güncel

Yürürlüğe girdi: Sözleşmeli personele doğum sonrası ''yarım zamanlı çalışma'' hakkı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsaması yönündeki düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

IHA22 Ocak 2026 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Yürürlüğe girdi: Sözleşmeli personele doğum sonrası ''yarım zamanlı çalışma'' hakkı
ABONE OL

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsaması yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

  • yarı zamanlı çalışma
  • personel hakları
  • evlat edinme yardımı

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.