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Yürüteçle yürüyüşe çıkan 77 yaşındaki kadının boynundaki kolyeyi çaldılar

Adana'da 3 kardeş, yürüteçle yürüyüşe çıkan Aysel B.'nin (77) boynundaki altın kolyeyi kopararak çaldı. Saklandıkları evde yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 09:54 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:54
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Olay, 23 Temmuz günü Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağın başında, duvar kenarında oturan 3 kişi, kendilerine doğru yürüteçle yürüyen Aysel B.'nin boynundaki altın kolyeyi fark edip yanına gitti. Şüphelilerden biri, altın kolyeyi koparıp aldı. 3 şüpheli kaçarken, Aysel B.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Salman (18), Şehmus Salman (20) ve B. Salman (15) kardeşler olduğunu belirledi. Kardeşler, Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan baskınla yakalandı.

HIRSIZLIK VE KAPKAÇTAN ARANDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan kardeşlerin 'kapkaç' ve 'hırsızlık' olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, Şehmus Salman'nin hırsızlık, B. Salman'ın da kapkaç suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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