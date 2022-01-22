Yüsra Bebek büyüdü, kendisini kurtaran jandarma ile görüştü

IHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:00

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe (35), baba Hüseyin (36) ile çocukları Onur (12) ve Yüsra (4) enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 4 yaşındaki kızı Yüsra, 28 saat sonra JAK ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan anne Yıldız, depremin ikinci yıl dönümünde yaşanan o anları ve oğluyla enkaz altındaki son konuşmasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatmış ve en büyük isteklerinin kendileri ile ilk iletişime geçerek kurtaran JAK ekibiyle tanışmak olduğunu kaydetmişti.

İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY ALİ YILDIZ, ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMADI

Haber sonrası İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız ile beraberindeki kadın astsubaylar, Ayşe Yıldız'ı depremin 2'nci sene-i devriyesinde evlerinde ziyaret etti. Albay Ali Yıldız ayrıca, anne Yıldız'ın enkaz altında kendileri ile ilk iletişimi kurarak 'Kurtaracağız seni, kurtaracağız' konuşmasıyla hafızalara kazınan JAK ekibindeki komutan ile tanışma isteğine kayıtsız kalmadı. Albay Yıldız, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburu (JAK) Arama Kurtarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı'yı arayarak hem depremin simge ismi 'Yüsra Bebek' hem de anne Ayşe Yıldız ile görüntülü görüştürdü. Duygusal anlara sahne olan görüntülü konuşmada anne Yıldız, sadece 'teşekkür' ve 'dua' edebildi. Yüsra bebek ise komutan Mataracı'ya el sallayarak öpücükler yolladı. Albay Yıldız ve eşi, anne ve kızına çeşitli hediyeler takdim ederken, kadın astsubaylar ise Yüsra ile oyunlar oynayarak kitap boyadı.

Öte yandan, Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız depremde eşi ve oğlunu kaybeden Ayşe Yıldız ile sohbet sırasında eşi ile ilgili anlattığı rüya odada bulunanları şaşkına çevirdi. Uzun zamandır ilk kez eşinin jandarma ile birlikte rüyasına geldiğini ve eşine 'neden rüyama gelmiyorsun? diye sorduğunda ise 'ağır insanlarla birlikte geldim işte' diye cevap aldığını, sabahında ise İl Jandarma Komutanının, eşi ve astsubaylar ile kendisine sürpriz ziyarette bulunması, başta kendisi olmak üzere hikayeyi duyanların tüylerini diken diken etti.

Anne Ayşe Yıldız daha sonra İHA muhabirine, JAK Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı ile kendilerini görüntülü arayarak görüştüren İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, son zamanlardaki en büyük isteklerinin yerine gelmiş olmasından dolayı az da olsa mutlu olduklarını kaydetti.