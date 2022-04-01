Yusuf Can Güçtekin: Sıra gecesi geleneğinin tarihi çok eskiye dayalıdır

"İnsanların halen daha sıra geceleri sayesinde güzel vakit geçirdiklerini ifade etmeliyiz." diyen Güçtekin şu ifadeleri kullandı:

Ancak, bu tür organizasyonlarda birtakım kurallara uyulması şarttır. Örneğin, sıra gecesine geç kalmak kesinlikle hoş karşılanmaz. Buna ek olarak, önceden belirlenen ikramlardan daha az veya daha çok ikramda bulunmak doğru bir davranış değildir. Bunun yanı sıra, gruptan izinsiz bir şekilde başka kişileri de geceye çağırmak yanlış bir harekettir. Sıra gecesi denildiği zaman herkesin aklına çiğköfte geliyor. Bu noktada, çiğköfteyi tam zamanında ve kıvamında yapmak önemlidir. Buna ek olarak, en az çiğköfte kadar önemli bir diğer detay ise çaydır. Bir başka deyişle, çayın tam zamanında servis edilmesi ve asla geciktirilmemesi gerekir. Ayrıca, tatlı ikramının da olmazsa olmazlardan birisi olduğunu söylemeliyiz. Sıra gecesi; tahmin edebileceğiniz üzere müzik ve sohbet ağırlıklıdır. Organizasyona katılan kişiler; tolaka, fincan saklama ve daha birçok oyunu oynayarak güzel vakit geçirirler. Bunun yanı sıra, insanların dertleşmek, sohbet etmek ve gündemdeki meseleleri tartışmak adına sıra gecelerine katıldıklarından bahsetmek gerekir. Bu tür organizasyonların çok özel konukları da vardır. İlim sahibi hocalar, usta müzisyenler, bürokratlar, hoş sohbet insanlar ve daha birçok kişinin sıra gecelerini şenlendirdiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar arasındaki birliği ve dayanışmayı arttıran sıra gecesi popülerliğini her zaman korumaktadır. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterilmesini öğütleyen sıra gecesi bu toprakların vazgeçilmez öğelerinden birisidir. "