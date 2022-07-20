Yusuf Tanık: NATA Holding'den yeni nesil sadakat sistemi

Gayrimenkul ve AVM yatırımlarına devam eden Ankara merkezli NATA Holding, sektörde yeni nesil bir 'müşteri sadakat sistemi' oluşturdu. Tüm projelerini "NATA Yaşam" çatısı altında toplayan holding, üyelik sistemiyle müşterilerine çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar sunacak. Platform hakkında bilgi veren NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, "NATA Yaşam üzerinden sistemimize dahil olacak kişiler, ayrıcalıklarla dolu bir dünyaya adım atacak. Örneğin tüm projelerimizden herkesten önce haberdar olacak, konut, ofis ve ticari gayrimenkulleri indirimli fiyatlarla satın alabilecekler" dedi.

EV ALANA HEDİYE ÇEKİ

NATA Holding'in ülke genelinde 8 alışveriş merkezi bulunduğunu dile getiren Yusuf Tanık, NATA Yaşam sistemini bu AVM'lere de entegre edeceklerini söyledi: "NATA Holding projelerinden daire, ofis ya da ticari gayrimenkul satın alanlara hediye çeki vermek gibi bir planımız var. Örneğin; 5 milyonluk daire alan bir müşteriye 100 bin liralık bir çek hediye edebileceğiz. Bu çeki holdingimizin bünyesinde bulunan alışveriş merkezlerinde kullanabilecek. Sistemimiz henüz çok yeni olduğu için tüm bu ayrıcalıklar üzerinde detaylı olarak çalışıyoruz."

YENİ YATIRIMLARIMIZI YAKINDA DAHİL EDECEĞİZ

Yusuf Tanık, NATA Yaşam çatısı altında bulunan projeler hakkında da şu bilgileri verdi: "Henüz yeni bir platform olduğundan, sisteme mevcuttaki projelerimizi dahil ettik. NATA Yaşam'da şu an Ankara'daki NATA İncek Konutları, Antares Konutları, Vega Cadde, Vega Otonomi, Hittower Apex ve Koru Konfor projelerimiz var. Yine başkentin yanı sıra İstanbul, Bodrum ve Milas'ta çok yakında hayata geçireceğimiz önemli yatırımlarımız bulunuyor. Onları da NATA Yaşam üzerinden satışa çıkaracağız. Bütçesi 1 milyon lira olan da, 10 milyon lira olan da projelerimizden kendilerine uygun bir gayrimenkul bulabilecek, ayrıca NATA Holding'in sunduğu çok özel fırsatlardan yararlanabilecek."