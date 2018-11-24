Yusuf Ziya Öztabak kimdir kaç yaşında AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak nerelidir? Vatandaşlar internetten Yusuf Ziya Öztabak’ın detaylı biyografisine ulaşmak istiyor. Peki Yusuf Ziya Öztabak hayat hikayesi nasıl? AK Parti'de Belediye Başkan adayları belli olmaya başlarken Kırklareli’nde Yusuf Ziya Öztabak’ı aday olarak gösterildi. Peki Yusuf Ziya Öztabak kimdir, kaç yaşındadır, özgeçmişi nasıldır? Yusuf Ziya ÖZTABAK; 02.01.1963 Rize’de doğumludur. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.Yükseköğretimini müteakip Yalova’da mesleğe başladı ve halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak mesleğini icra etmektedir. Çeşitli zamanlarda Yalova S.M.M.M Odası, Denetim, Disiplin ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde buldu. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu’nda da ‘Misafir Öğretim Görevlisi’ olarak meslek dersleri verdi. Yalova Yardım Derneği Başkanlığı görevinde bulundu; halen Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir .Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin adaylarını son dakika olarak açıkladı. İşte Yusuf Ziya Öztabak biyografisi star.com.tr’de…

YUSUF ZİYA ÖZTABAK KİMDİR?

YUSUF ZİYA ÖZTABAK

Yusuf Ziya ÖZTABAK; 02.01.1963 Rize’de doğumludur. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.Yükseköğretimini müteakip Yalova’da mesleğe başladı ve halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak mesleğini icra etmektedir. Çeşitli zamanlarda Yalova S.M.M.M Odası, Denetim, Disiplin ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde buldu. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu’nda da ‘Misafir Öğretim Görevlisi’ olarak meslek dersleri verdi. Yalova Yardım Derneği Başkanlığı görevinde bulundu; halen Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Yalova Ak Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sürelerle Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığıgörevlerinde bulundu. 2004-2009 Döneminde Yalova Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 23.Dönem Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Öztabak, halen AK Parti Yalova İl Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay, adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız" dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim için belirlediği adayları açıklayarak sahneye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum.

Sayın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak Ak Parti'yi destekleme kararı aldığı için teşekkür ediyorum.

Ana muhalefet partisinin Kandil'den aldığı icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı milletim sandığa gömecektir.

31 Mart'taki seçimlerde 40 şehirde göstereceğimiz adayı açıklamak üzere biraradayız. AK Parti olarak 2014 seçimleribe 'Daime Millet, Daima Hizmet' sloganıyla girmiştik. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı ve farklı olacak.

Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay, adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız.

Şehircilik konusunda köklü bir müktesebata ve geleneğe sahibiz. Şehirlerimizin kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözerken belediyeciliğe yeni bir bakış açısı kazandırdık.

'SADECE SEÇİMLERDE MİLLETİN KAPISINI ÇALANLAR...'

Bizim formülümüz gayet basit. Biz milletin aklını çelmenin değil gönlüne girmenin derdinde olduk.

Sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını çalan partiler daima hüsrana uğradı.

AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Buna ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz.

Oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletin gözünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz.

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. 'Önce millet' der 'önce memleket' der"

Cumhurbaşkanı Erdoğan belirlenen adayları açıklayarak sahneye davet ediyor:

İŞTE ADAYLAR:

1- ADIYAMAN - Dr. SÜLEYMAN KILINÇ

2 - AMASYA - CAFER ÖZDEMİR - AMASYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

3- ANTALYA - MENDERES TÜREL - ANTALYA MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

4 - ARDAHAN - YUNUS BAYDAR - ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI

5 - ARTVİN - MEHMET KOCATEPE - ARTVİN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

6- BARTIN - YUSUF ZİYA ALDATMAZ - AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI

7- BATMAN - MURAT GÜNEŞTEKİN - AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI

8 - BAYBURT - FATİH YUMAK - AK PARTİ İL BAŞKANI

9 - BİTLİS - NESRULLAH TANĞLAY - AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI

10 - BOLU - FATİH METİN - TİCARET BAKAN YARDIMCISI

11 - BURDUR - DENİZ KURT - ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI

12 - BURSA - ALİNUR AKTAŞ - BURSA MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

13 - DENİZLİ - OSMAN ZOLAN - DENİZLİ MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

14 - DİYARBAKIR - CUMALİ ATİLA - DİYARBAKIR MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

15 - DÜZCE - FARUK ÖZLÜ - BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI

16 - ELAZIĞ - ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI - İŞ ADAMI - AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

17 - ERZURUM - MEHMET SEKMEN - ERZURUM MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

18 - GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN - GAZİANTEP MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

19 - GİRESUN - AYTEKİN ŞENLİKOĞLU - AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI

20 - GÜMÜŞHANE - ERCAN ÇİMEN - GÜMÜŞHANE MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

21 - HAKKARİ - CÜNEYT EPCİM - HAKKARİ VALİ YARDIMCISI

22 - KAHRAMANMARAŞ - HAYRETTİN GÜNGÖR - TBB GENEL SEKRETERİ CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ

23 - KARABÜK - BURHANETTİN UYSAL - AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ

24 - KASTAMONU - BURHANETTİN UYSAL - AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ

25 - KAYSERİ - MEMDUH BÜYÜKKILIÇ - MELİKGAZİ MEVUT BELEDİYE BAŞKANI

26- KIRIKKALE - MEHMET SAYGILI - KIRIKKALE MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

27- KIRKLARELİ - BURAK SÜZÜLMÜŞ - İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI

28- KİLİS - MEHMET ABDİ BULUT - KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

29 - KOCAELİ - TAHİR BÜYÜKAKIN - BİLECİK VALİSİ

30 - MALATYA - SELAHATTİN GÜRKAN - BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

31 - NEVŞEHİR - RASİM ARI - GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI?

32 - NİĞDE - EMRAH ÖZDEMİR - NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI

33 - ORDU - HİLMİ GÜLER - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI

34 - RİZE - RAHMİ METİN - RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI

35 - SAMSUN - MUSTAFA DEMİR - BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI

36 - SİNOP - ALİ ÇÖPÇÜ - SİNOP İL BAŞKANI

37- ŞANLIURFA - ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL - AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI

38 - ŞIRNAK - MEHMET YARKA - İŞ ADAMI

39 - TEKİRDAĞ - MESTAN ÖZCAN - ZİRAAT MÜHENDİSİ

40 - YALOVA - YUSUF ZİYA ÖZTABAK - AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI