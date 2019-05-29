Yusufeli'nde tekrarlanacak seçimde 3 aday yarışacak

Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni, ıslak imzalı sandık sonuçlarına göre, 3 oy farkla AK Parti'li aday Eyüp Aytekin kazandı. Seçimde Eyüp Aytekin 1819, CHP'li aday Barış Demirci 1815, MHP'li aday Erdal Demirci 542, SP'li aday Mustafa Aksoy ise 23 oy aldı. CHP tarafından kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçe gösterilerek, olağanüstü itirazda bulunuldu. YSK ise 2 kısıtlı seçmenin oy kullanmaması gerekirken, oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle Yusufeli Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Yusufeli'nden 31 Mart'ta aday olan MHP'li Erdal Demirci, çekilirken, 2 Haziran'da AK Parti'li Eyüp Aytekin'in destekleneceği açıklandı. Buna göre, Yusufeli'nde tekrarlanacak belediye başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, CHP'nin adayı Barış Demirci ve SP'nin adayı Mustafa Aksoy yarışacak. Yusufeli'nde, 20 sandıkta, 5 bin 219 seçmen oy kullanacak. İlçede saat 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemi, saat 16.00'da sona erecek.