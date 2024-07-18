Yutma bozukluğu çeken hasta 6 ay sonra ilk kez su içti: Zemzem gibi geldi

Balıkesir Üniversite Hastanesinde ilk defa; yutma bozukluğu nedeniyle beslenme yetersizliğinden dolayı hızla zayıflayan, yediklerini yutamayan ve akciğerlerinde aspirasyon olması nedeniyle 43 kilograma kadar düşen hasta Ali Çakırer, Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Murat Başbuğ tarafından ameliyata alındı. Prof. Dr. Başbuğ ve ekibi tarafından ameliyata alınan ve Balıkesir'de ilk defa yapılan ameliyat ile başarılı geçen operasyon sonrası hasta klinikte takibe altına alındı.
Prof. Dr. Murat Başbuğ ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Hastamız Ali Çakır bize yaklaşık on beş gün önce yemek yememe, yediklerini kusma, akciğerlere su kaçması gibi şikayetlerle başvurdu. Hastamız daha önce diğer eğitim araştırma hastanesine başvurmuş. Yaklaşık son altı aydır özellikle yediklerini çıkarması nedeniyle yeterli beslenmeyi sağlayamaması nedeniyle yaklaşık 40 kilolara kadar düşmüştü. Hastamızın yapılan incelemede özellikle yemek borusu dediğimiz yemek borusunun arkasına büyük bir miktarda cepleşme olduğu tespit edildi. Bu hastamızın özellikle yemeklerden sonra ciğerine kaçırması, su dahi içememe problemlerinin olması kendisi için gerçekten çok kötü bir durumdu. Hastanemize başvurduğunda tarafıma refere edilmişti. Hastayı yatırdık, değerlendirdik. Hastayı kliniğe yatırarak beslenmesi sağlandı. Gerekli tetkikleri yapıldı. İlgili alanlardan komplikasyonlar istendi. Özellikle göğse kadar yedikleri kaçtığı için operasyona aldık ve hastamızın operasyon sonrası yaklaşık yedi sekizinci günündeyiz. Üçüncü günde yemek yemeye ve hastaya su içmeye ve rejime başladı" dedi.
Balıkesir ilk defa yapılan 'yemek borusunda cepleşme' ameliyatı sonrası hasta Ali Çakırer, Prof. Dr. Murat Başbuğ'a teşekkür ederek, "Ameliyat sonrası ilk içtiğim su sanki bana zemzem suyu gibi geldi. Doktorumdan Allah razı olsun. Sayesinde yaşamamın tadını aldım. İnanmazsınız suyu ağzıma aldığım zaman öksüre öksüre öksüre zorla çıkarıyordum. Öyle bir zordu ki hayattan bıktım. Film çektirmem istendi. Atatürk Şehir Hastanesinde var mı böyle bir şey diye araştırdık. Şehir Hastanesinde var olduğunu öğrendik ve velhasıl çektirdik filmi. Ondan sonra geldik hocama. Sağ olsun beni hayata bağladı. Yudum yudum içemedim suyu kaldırdığım gibi. Böyle takır takır içiyorum. Ne kadar teşekkür etsem az. Hocam ben duamı ederken sizin için ediyorum. Sağ olun Hocam" dedi.