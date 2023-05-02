Yüzde 65'i tamamlandı! Ekonomiye yıllık 135 milyon lira katkı sağlayacak

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmayı, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı amaçladıklarını, bu kapsamda musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Muğla'nın su imkanlarını büyük bir emek ve özveriyle değerlendirdiklerini ifade eden Balta, Yatağan Girme Ovasında modern sulama imkanı sağlayacak sistemin inşaatında boru montaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını aktardı.

Proje kapsamında 65 bin metre sulama borusunun döşeneceğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"62 bin metre montaj çalışması tamamlandı. Sulama inşaatında fiziki olarak yüzde 65 gerçekleşme sağlandı. Girme Ovasında 21 bin 510 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması planlanıyor. Modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün desenini çeşitlendirip dekar başına 6 bin 300 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 135 milyon 513 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."