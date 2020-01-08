08.01.2020 11:49 - Güncelleme: 08.01.2020 11:51

Türkiye'nin Katar'a yaptığı siyasi ve askeri destek sonrası artan dostluk ilişkileri ekonomik ilişkilerle de güçleniyor. Katarlıların Türkiye'ye yaptığı yatırımlar kadar Türk şirketlerin bu ülkeden aldığı ihaleler de Batılı ülkeleri kıskandırmaya başladı. Bu yöndeki son gelişme ise Katar Ordusu yemek ihalesi oldu. Bugüne kadar İngiliz ya da Fransız şirketlerin aldığı ihaleyi Türk şirket kazandı. Katar ordusuna günlük 110 bin öğün yemek işi ihalesini kazanan Yemek İstanbul şirketi, 8 Ağustos'ta atılan imzanın ardından Katar'da yeni mutfak kurdu.

MALZEMENİN % 95'İ ÜLKEMİZDEN

Katar ordusu ve orada görev yapan Türk askerlerinin yemeğini yapan Yemek İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, anlaşma süresinin 15 yıl, bedelinin ise 2 milyar dolar olduğunu söyledi. Ayda 30-40 konteynerlik yemek malzemesi gönderdiklerini belirten Bozdağ, "Katar ordusuna verilen yemeklerdeki malzemenin yüzde 95'i Türkiye'den gönderiliyor. Katarlı ortaklarımızla Türkiye'ye pozitif ayrımcılık uygulama kararı aldık" dedi. İhale sonrası, Katar'da Yemek Doha adında bir şirket kurduklarını aktaran Bozdağ, "Bugüne kadar hep Batılı ülkelerin şirketleri bu ihaleleri almış. Türk firması olarak ilk kez biz uluslararası açılan bir ihaleyi kazandık. Bunun devamı diğer ülkelerde de gelecek. Diğer bölge ülkeleri de bizimle iş yapmak istiyor" diye konuştu.

1.400 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Katar'da bin 400 kişinin istihdam edildiğini anlatan Bozdağ, "Bu sayı zamanla daha da artacak. Gıdası, eti, tabağı, kazanı makinası gibi kalemlerden 1.5 milyar dolarlık alım yapacağız" şeklinde konuştu.

İNSANLIK STANDARDINI YÜKSELTTİK

Katar'da Türkiye'nin büyük prestijinin bulunduğunu, bunun da sorumluluklarını artırdığını belirten Bozdağ, daha önce aynı işi yapan Batılı şirketlerin hijyen ve yemek salonu kurallarına hiç uymadıklarını söyledi. Önceden çöpün yemek yenilen salonda olduğunu aktaran Bozdağ, ihaleyi almalarının ardından her masaya bir hijyen görevlisinin tahsis edildiğini ve çöplerin de salon dışına çıkarıldığını kaydetti. Bozdağ, "Batılı şirketler insanlara hijyen ve lezzet açısından değer vermemiş. İşlerini savsaklamışlar. Biz öncelikle insanlık standardını yükselttik" diye konuştu.

Katarlı askerlerin yemek işini Türk firmasının kazandığı haberini almalarının ardından şapkalarını havaya atarak kutlama yaptıklarını anlatan Bozdağ, askerlerin Türkiye'den big brother (büyük abi) şeklinde bahsettiğini belirtti. Hali hazırda 10 birliğin yemek salonu çalışmalarını tamamlandıklarını aktaran Bozdağ, tüm işlerin haziran sonunda bitirileceğini sözlerine ekledi. (Sabah)