Yüzlerce Alman siyasetçiye hacker saldırısı

İsimlerini henüz açıklamayan bir hacker grubu Alman politikacıların hassas bilgilerini ele geçirerek Twitter üzerinden yayımlamaya başladı.

Alman basınında yer alan bilgiye göre yaklaşık 1 aydır Twitter üzerinden bilgileri yayımlayan hackerlar, ülkenin emniyet güçleri ve basın kuruluşları tarafından yeni fark edildi.

Federal Meclis’te yer alan tüm partilerin politikacılarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda, telefon numaraları, adresleri ve hassas bilgileri içeren bazı belgeler servis edildi.

1 Aralık 2018'den bu yana Twitter hesabı üzerinden yayım yapan hackerlara ait hesabın Alman yetkililer tarafından yeni keşfedilmesi ise tepki çekti.