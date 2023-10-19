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Yüzlerce kilo patlayıcı bile yetmedi: Yıkım yarıda kaldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı Beyaz Saray Apartmanı, 650 kilo patlayıcıyla 2 defa patlatılmasına rağmen yıkılmadı. Binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi yarına bırakıldı.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
Yüzlerce kilo patlayıcı bile yetmedi: Yıkım yarıda kaldı
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6 Şubat depremlerinde en çok hasar halan yerlerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkım işlemeleri sürerken, depremlerde ağır hasar alan Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde bulunan 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray binası 650 kilo patlayıcıyla patlatılmasına rağmen tamamen yıkılmadı.

İlk patlamada alt iki katı çöken binanın diğer katları ayakta kalırken ikinci bir patlatma kararı alındı. Ancak 2. patlamada da binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi sabaha bırakıldı.

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