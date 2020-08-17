İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2020 Pazartesi / 27 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3893
  • EURO
    8,7787
  • ALTIN
    471.663
  • BIST100
    1086.2
Güncel

Yüzlerce sürücü belgesine el konuldu

Türkiye genelinde alkollü araç kullananlara yönelik yapılan denetimlerde 1330 sürücü belgesine el kondu.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:59 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:59
ABONE OL

Türkiye genelinde, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla özel denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ağustos'taki denetimlerde alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde, 1523 sürücünün alkol, 10 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Denetimler sonucunda 1330 sürücü belgesi geçici olarak alındı, 830 araç trafikten men edildi, 6 bin 176 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.