Yüzlerce Togg böyle görüntülendi

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı. Bunun üzerine Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg'un teslimatı gerçekleştiği bildirildi.

Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı.

BEKLEYEN TOGG'LAR GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tırlarla İstanbul'a getirilen Togg'lar, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki merkezde beklemişti. Temmuz ayında pazar lideri konumunu sürdüren yerli otomobil için sıradaki talihlilerle iletişime geçilip uygun tarihlerde araçlarına kavuşmaları sağlanacak. Teslim için bekleyen T10X araçların yoğunlukla çok siyah (Oltu) ve mavi (Gemlik) renkte oldukları dikkat çekmişti.