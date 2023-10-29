Binlerce Togg hayran bıraktı! Türkiye'nin dört bir yanından geldiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi. Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde konvoy oluşturdu.

BİNLERCE TOGG CUMHURİYETİN 100. YILINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Binlerce T10X kullanıcısı Türkiye'nin dört bir yanından '100. Yıl Togg Konvoyu'na katılmak için İstanbul'a geldi. Togg'un sosyal medya hesabından konvoy canlı olarak paylaşılıyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ise Togg'un gönderisini alıntılayarak, 'Togg İtalya'da üretiliyor" şeklindeki asılsız iddialara göndermede bulunup paylaşımda bulundu.



Varank paylaşımında, "Ponte del Mare, Italy" ifadelerini kullandı.

