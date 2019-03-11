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Yüzlerinde maske ve ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaşan 5 kişi polisi alarma geçirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yüzlerinde maske ve ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaşan 5 şüpheli polisi harekete geçirdi. Şüpheliler, polisi görünce dar sokaklardan kaçtı.

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Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde, yüzlerinde maske, ellerinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunan 5 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ekibinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı ekipler sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, ara sokaklarda araştırma yaptığı sırada şüphelilerle karşılaştı. Ekipleri görünce paniğe kapılan şüpheliler, sokakların dar olmasından faydalanarak silahlarla izlerini kaybettirdi.

Bunun üzerine bazı ekipler, şüphelilerin gidebileceği evlerin bahçelerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin çalışması sürüyor.

''Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar''

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