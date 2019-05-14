Yüzme bilmeyen genç, girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Mehmet Emin Güneş, bir grup arkadaşıyla birlikte yüzmek için Bağacık Mahallesi kıyısından geçen Göksu Baraj Gölü'ne gitti. Yüzme bilmeyen Güneş, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, baraj gölü içinde 2 saatlik arama çalışmalarının sonunda Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Cansız bedenin sudan çıkarıldığını gören Güneş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Güneş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.