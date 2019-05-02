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Yüzüstü su birikintisine düşen kadının kalbi durdu

Sinop'ta, baygınlık geçirerek yol kenarındaki su birikintisine yüzüstü düşen ve duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Kentteki bir fabrikada çalışan Selma Köstek (23), işe gitmek için evinden ayrıldı.

Korucuk köyünde bulunan iş yerine yaklaştığı sırada baygınlık geçiren Köstek, yol kenarındaki su birikintisine yüzüstü düştü.

Bir süre bu şekilde kalan Köstek, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Köstek'in kalbinin durduğu belirlendi.

Yapılan müdahaleyle kalbi çalıştırılan ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Köstek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Köstek'in sara hastası olduğu, zaman zaman baygınlık geçirdiği öğrenildi.

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