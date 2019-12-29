Z kuşağının yeni nesil uzvu ‘telefon’

29.12.2019 01:39 - Güncelleme: 29.12.2019 01:39

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulunca gençlerin sosyal iletişim ağı uygulamasının kullanım özellik ve alışkanlıklarını belirlemek amacıyla araştırma gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye’den 100’ün üzerinde üniversiteden 28 bin 520 öğrenci katıldı. İnternet üzerinden yapılan çalışmada öğrencilere, WhatsApp kullanımı üzerine pek çok soru yöneltildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bilişim teknolojilerinin son hızla gelişmeye devam ettiğini belirterek, bu hızı yakalamada iletişimin önemli yer tuttuğunu söyledi. Prof. Dr. Çomaklı, araştırmadaki verilere değinerek, “Araştırmaya katılanların yüzde 38’i bir-iki saat kadar WhatsApp kullanırken, yüzde 20’sinin 5 saat ve üzerinde uygulamayı kullandığını tespit ettik. Katılımcıların yüzde 31’i en az 3 ila 6, yüzde 42’si ise en az bir WhatsApp grubuna üye olduğunu beyan etti. Yeni bir iletişim modeli, yeni bir insan davranış kalıbı oluşturan bir uygulama görülüyor. Katılımcıların büyük bir oranı bilgi vermek ve bilgi edinmek amacıyla WhatsApp’ı kullandığını ifade ediyor. Bir kısmı da sohbet etmek için uygulamayı kullandığını bildirdi” şeklinde konuştu.

EMOLOJİ MESAJLAR

“WhatsApp uygulaması nedeniyle adeta yeni bir insan davranışı türemiş gibi görünüyor. Buna ‘WhatsAppiens’ diyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çomaklı, “Dijitalleşen dünyada 1.5 milyardan fazla insan birbiriyle haberleşmek amacıyla WhatsApp’ı kullanıyor. İnsanlar artık WhatsApp üzerinden iletişim kurmakta ve düşüncelerini, duygularını veya karşı tarafa iletmek istedikleri bütün mesajları sözlü veya emojiler aracılığıyla iletmeye çalışmaktadırlar. WhatsApp insanlara karşı taraftan yanıt alamadıkları ya da kendisine dönüş yapılmadığı zaman hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguları da yaşadıkları bir ortamda sunmaktadır. Bu da insanın kendisine hizmet etmesi için üretilmiş olan bir teknolojik uygulama karşısında, kendisinin bir nevi teknolojileşmeye başladığını ifade etmek amacıyla türetilmiş bir kavram olarak karşımıza ‘Whatsappiens’i çıkartıyor. Neredeyse ‘Whatsappiens’ yani ‘Whatsapp insanı’ şeklinde yaşayan çok sayıda bireyin çevremizde oluşmaya başlaması aslında bu kavramın bir anlamda doğruluğuna işaret etmektedir” diye konuştu.