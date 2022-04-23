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Zabıta aracının çarptığı 16 yaşındaki Murat hayatını kaybetti

Çanakkale'de Küçükkuyu Belediyesi'ne ait zabıta aracının çarptığı motosikleti kullanan Murat İhsan Bilgiç (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA23 Nisan 2022 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'nde bulunan Orman Deposu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Tok yönetimindeki 17 PK 215 resmi plakalı, Küçükkuyu Belediyesi'ne ait zabıta aracı, Murat İhsan Bilgiç'in kullandığı 10 H 7458 plakalı motosiklete çarptı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgiç, sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat İhsan Bilgiç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Mustafa Tok, ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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