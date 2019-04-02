Zabıta memurunu döven eski daire başkanının cezası belli oldu

Duruşmada dinlenen müşteki, “Ben sustum, sabrettim. Olaydan sonra benden özür dilemedi” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kartal'da 21 Aralık 2017 tarihinde trafikte emniyet şeridini kullanan zabıta memuru Kenan Fidan'a tokat atarak bayılttığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin(52) 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Tayfun Karali ve müşteki Kenan Fidan katıldı.

“Ben sustum, sabrettim. Özür bile dilemedi”

Duruşmada söz alan müşteki Kenan Fidan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda trafik amirliğine bağlı çekici şoför olarak görev yaptığını belirterek, “Olaydan bir gün önce daire başkanımız olan sanık Tayfun Karali'den Anadolu yakasında toplantı olacağı yönünde mesaj geldi. Olay günü sabah saat 8.00 sıralarından toplantıya yetişmek için yola çıktım. Emniyet şeridini kullandığım doğrudur. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde daire başkanımız benden önce gelmişti. Beni yanına çağırdı, bana küfredip vurmaya başladı. Ben olayı anlamaya çalıştım, kendimi ifade etmeye çalıştım. Bana referans olan kişiler, ‘sabret, sus, şikayetçi olma, hatasını anlar gelip senden özür diler' diye telkinlerde bulundu. Ben de sustum, sabrettim. Olaydan sonra kendisi benden özür dilemedi. Arayıp sormadı. Hala gurur ve kibir üst seviyede. Sanığın duruşmalardaki ifadelerini kabul etmiyorum. Emniyet şeridinde giderken trafik güvenliğini tehlikeye soktuğumu, canına kastettiğimi iddia etmektedir, bunlar gerçek dışıdır. Komplo kurulduğunu belirtmiştir ancak beyanlarının hiçbirisi doğru değildir. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

“Helallik isteyecektim, fırsatım olmadı”

Bunun üzerine söz alan sanık Tayfun Karali, “Ben müştekiden aynı ortamda helallik istemek için personeli çağırmıştım ancak görevlendirme nedeniyle fırsatım olmadı. Ayrıca ben müştekinin bana komplo hazırladığını söylemedim. Başka şahıslar tarafından olayın hazırlanıp servis edildiğimi söyledim” diye konuştu.

“'Farz et ki baban sana vurdu' diye düşün”

Esas hakkındaki beyanı sorulan müşteki Kenan Fidan, “Aldığım darbelerden sonra çenem çok ağrıdı. Hatta abdestim bozuldu dudağım yırtıldığı için. Olaydan sonra müdürümün yanına gittim. Bana, ‘Farz et ki baban sana vurdu' dedi. Kıyafetleri özellik giymiş değilim, bana kurum verdi. Başkan bey toplantılara saatinde gelinmesini söyledi. Bu sebeple toplantıya gecikmemek için saati dahi fark etmeden yola çıkmıştım” dedi.

“Ani bir refleksle hareket ettim”

Karali esas hakkındaki son savunmasında, “Benim davranışlarım medyaya yanlış yansıtıldı. Emniyet şeridine girmiş, insanların hayatını tehlikeye atmış birine gösterdiğim ani bir refleksle hareket ettim. Olay nedeniyle üzgünüm” dedi. Son sözünde ise, “Davanın düşürülmesi gerektiğini düşünmekteyim” diyerek beraatini istedi.

Sanık hakkında 5 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın bu cezasını 5 yıl süreyle erteledi.

Olayın Geçmişi

Kartal'da 21 Aralık 2017 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla Kenan Fidan'a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle Fidan bayılmıştı.

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.