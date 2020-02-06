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Mersin'de zabıta ve polisten 'bozuk et' operasyonu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tüketime sunulmak üzere hazırlanmış 170 kilogram bozuk et ele geçirildi.

AA06.02.2020  12:24 - Güncelleme: 06.02.2020  12:24

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi 160. Cadde üzerinde yaptıkları denetimlerde, 01 MA 4755 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Zabıta ve polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ağır koku yayan 170 kilogram et buldu.

Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimin yaptığı teknik kontrolde, etlerin insan sağlığına zarar verecek derecede bozulmuş olduğu ve imha edilmesi gerektiği tespit edildi.

El konulan 170 kilogram et imha edildi.

Menşei belli olmayan 170 kilogram bozulmuş ve kokmuş etin sahipleri oldukları belirlenen Suriyeli Ali S. ve Yahya İ. hakkında yasam işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kim olursa olsun, halkın sağlığı ile oynayanlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli tüm yasal müeyyideleri uygulayacağız. Halkın sağlığıyla oynayan kişilere karşı gereken kontrol ve denetimlerinin artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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