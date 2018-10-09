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Zabıtayı döven başkan için istenen ceza belli oldu

Bir zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin 1.5 yıla kadar hapsi istendi.

  • DHA
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İstanbul Kartal'da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali için istenen ceza belli oldu.

Hazırlanan iddianamede Karali'nin 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Geçen yıl meydana gelen olayda Karali'nin, zabıta memuruna, arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı yansımıştı.

Görüntülerde, Karali'nin bölgeden uzaklaşmasının ardından zabıta memurunun yere düşmesi ve sağlık ekiplerince müdahale edilmesi de yer almıştı..

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