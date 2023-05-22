Zafer Partili isim isyan etti: CHP'li seçmenden yediğim hakareti PKK'lılardan yememişimdir

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan 7'li Masa ve Cumhur İttifakıyla görüşmeler yaptı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kimi destekleyeceği merak konusu olan Oğan'ın kararını bugün saat 17.00'de açıklaması bekleniyor. Her iki ittifak da Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor. Hangi ittifakı destekleyeceğini net olarak açıklamamasına rağmen kamuoyunda Oğan'ın "Cumhur İttifakı'ndan yana tavır sergilemesi" eğilimi içinde olduğu belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak da "14 Mayıs seçimlerinde milliyetçiliğin yükselişi" gösteriliyor. Oğan cephesinde, seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na giden oylarda "HDP seçmeninin etkisinin olduğu" değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP SEÇMENİNİN İNCE VE DEPREMZEDELERDEN SONRAKİ HEDEFİ OĞAN

Seçimler öncesinde FETÖ'nün kumpaslarını gündeme getirerek Muharrem İnce'ye adaylıktan el çektiren, seçim sonrası depremzedeleri hedef alan CHP yandaşları, şimdi de cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koydu. CHP seçmeni, seçimlerin ikinci tura kalmasının hemen ardından, "Kılıçdaroğlu'na destek açıkla" diyerek Oğan'ı baskı altına almaya çalıştı. İkinci tur yaklaştıkça Cumhur İttifakı'na yakın olduğu dile getirilen Oğan adeta lince uğradı.

SİNAN OĞAN: LİNÇ KÜLTÜRÜNDEN VAZGEÇİN

Son olarak CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ın kendisini hedef alan paylaşımına sert çıkan Oğan, "Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? İnsanları irite etmekten de vazgeçin" diye konuştu.

ZAFER PARTİLİ BOYUNAĞA: CHP'Lİ SEÇMENDEN YEDİĞİM HAKARETİ PKK'LILARDAN YEMEMİŞİMDİR

Duruma isyan eden bir diğer isim ise Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa oldu. Boyunağa CHP seçmeninin kendisine yönelik sözlü saldırısına tepki gösterdi. Seçkin Boyunağa, "Siyasi hayatımda CHP'li seçmenden yediğim hakareti PKK'lılardan yememişimdir. Bu baskıcı ve öteleyici tavrınızı kınıyorum" ifadelerini kullandı.