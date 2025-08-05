Zafer Partili isimden Cumhur İttifakı seçmenine alçak tehdit

Sosyal medya platformu TikTok'ta, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşları katletme çağrısı yapıldı. Canlı sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu belirlenen 'Ezel Filiz' rumuzlu şahıs, "Yüzde 52'lik kesimin eşlerine, çocuklarına gözünün önünde tecavüz edip beynine sıkacaksın." dedi.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir canlı sohbette Erdoğan'a oy verenleri öldürme çağrısı yapıldı. 'Ezel Filiz (ezelfiliz.33)' kullanıcı adlı kadın, Başkan Erdoğan'a oy veren vatandaşların önce eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesi, daha sonra 'beyinlerine sıkılması' gerektiğini söyledi.

Şahıs, şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 52'ye en güzel anlatma yöntemi, aynı işgal altındaki ülkede olduğu gibi şöyle iki kolundan tutacaklar, avradının, evladının ırzına geçerken seyrettirecekler ama gördüğü son 3 dakikalık manzara olacak. 3 dakika sonra beynine sıkacaklar. Anlamış anlamamış, bir faydası olmayacak yani."