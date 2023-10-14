İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Zafer Partisi'nden istifa edip MHP'ye geçtiler

Adana'da Zafer Partisi'nden istifa eden il yönetimi ve 87 kişi törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Zafer Partisi'nden istifa edip MHP'ye geçtiler
ABONE OL

Zafer Partisi Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa, dün yaptığı açıklamada tüm yönetimin ve parti üyesi 87 kişinin kendileriyle birlikte istifa ettiğini söyledi.

Açıklamanın ardından bugün istifa eden partililer düzenlenen törenle MHP'ye katıldı. MHP Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Ayhan Binboğa, "Çocukların, mazlumların, sivil insanların bombalandığı bir savaşta eğer Zafer Partisi'nin bir milletvekili adayı 'Allah İsrail ordusuna güç kuvvet versin' deyince ilk tepkiyi gösteren şahsım ve Adana teşkilatıdır. Bunun üzerine de hiçbir işlem yapılmamıştır. Bizim istifa sürecimiz bu şekilde gelişti. İstifamızı verdik. Biz gerçekten yuvamıza geldik. Bizleri kabul ettikleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ise katılımcılara teşekkür ederek CHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan kişileri de MHP'ye davet etti.

Konuşmaların ardından MHP yönetimi yeni katılan 87 üyeye rozet taktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.