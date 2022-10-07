Zafer Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. Şantaj, taciz, darp skandallarıyla çalkalanan partide şimdi de uyuşturucu depremi yaşanıyor.

UYUŞTURUCUDAN HÜKÜM GİYMİŞ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Son yapılan kongrede Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen Seçkin Teker'in uyuşturucu suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

2009'da kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında işlem yapılan Teker, sosyal medya hesabından 'Saygıdeğer Genel Başkanım Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın takdirleri ile hayatım boyunca onurla taşıyacağım Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığına atanmış bulunmaktayım. İlk başta kıymetli genel başkanıma daha sonra bu kutsal dava ile beni tanıştıran @ismail_TURK55 başkanıma teşekkürler.' ifadeleriyle Özdağ'ın başdanışmanı olduğunu duyurdu.