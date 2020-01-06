06.01.2020 12:30 - Güncelleme: 06.01.2020 12:30

Zalim İstanbul'un yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yıl tatili sebebi ile pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Zalim İstanbul oldu. Zalim İstanbul yeni bölümü ne zaman, hangi gün? Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayında mı? gibi soruların yanıtlaırı yoğun bir şekilde araştırılıyor. En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı da merak konusu.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü 13 Ocak’ta ekranlara gelecek.

ZALİM İSTANBUL 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şeniz, hem Ceren'i hem de Nedim'i aradan çıkartabilmek için kötü bir plan yapar. Plana göre Ceren, Nedim'in koynuna girecek ve onu zehirleyecek olan iksiri içirecektir. Sabah olduğunda Agah Bey ve ev halkı Nedim'in odasına girerler. Yatakta Ceren ve Nedim yatmaktadır. Şeniz, Nedim'in hala yaşadığını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Planı tutmamıştır. Ceren, Şeniz'in oyununa gelmemiştir. Ceren, kendisini bir kez daha oyuna getiren Şeniz'den intikam almak için zehiri ona içirmeyi başarır. Şeniz'i ölümden sürpriz bir kişi kurtarır.

Bu sırada Nedim'in psikoloğu Oya, Agah Beyin talimatıyla aile terapisine başlar. Nedim'in düştüğü anı aile bireyleriyle canlandırmaya başlar. Cenk ve Nedim, geçmişte yaşananların etkisiyle kötü olurlar. Özellikle Cenk, suçlu olduğunu düşündüğü olayı tekrar yaşmanın verdiği travmayı yaşamaktadır. Terapinin ilerleyen anlarında tüm gerçekleri ifşa eder. Agah Bey ve odadakiler duydukları karşısında büyük şok yaşarlar..