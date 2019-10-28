Zalimler bırakmadı ki oğlum evine dönsün
Dağa kaçırılan çocukları için HDP önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerden Bilal Avunan, ‘Oğlum askerliğini bitirip evine dönecekti. Ancak zalimler bırakmadı” dedi.
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişi sürüyor. Çocuklarının kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerden kızı Songül için nöbete katılan anne Fatma Akkuş, “Kızımı istiyorum, ölene kadar da burada eylemimi sürdüreceğim” dedi. Akkuş, “Çocuklarımızı dağa HDP götürdü. Beş senedir kızımdan haber alamıyorum, HDP çocuklarımızı getirsin. HDP’liler eğer çok istiyorlarsa kendi çocuklarını dağa götürsün. Onların çizdiği yol ABD’ye ve İsrail’e çıkıyor. Bu Kürt, Türk meselesi değildir. Madem Kürtleri savunuyorlar o zaman niye benim çocuğumu benden koparıyorlar” diye konuştu.
DESTEK ARTARAK SÜRÜYOR
‘Evlat nöbeti’ndeki ailelere Türkiye’nin her yerinden destek sürüyor. Dün de Hatay’dan gelen Girişimci Aydın Kadınlar Derneği üyesi kadınlar ailelere destek ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Aynur Karacı, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını umduklarını söyledi.
İNŞALLAH KAVUŞURLAR
Karacı, “Biz bugün değil, annelerimiz buraya geldiği günden beri yoğun duygularla onların hissettiklerinin aynısını hissediyoruz. Biz de bir anneyiz, Allah onları hayırlısıyla çocuklarına kavuştursun. Burada inanılmaz bir duygu yoğunluğu var” dedi.
BANA TESLiM ETSiNLER
Usta birliğine giderken, 2014’te Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Emrah için nöbet tutan baba Bilal Avunan, HDP’ye tepki gösterdi. Avunan, “Oğlumun bulunması için Ankara’ya giderek eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştüm. Baluken, telefonla HDP’yi aradı. Bana ‘Oğlunu HDP götürmüş ve PKK’ya vermiş’ dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür. HDP oğlumu getirsin ve bana teslim etsin. Benim oğlum, acemi birliğini yapmıştı, usta birliğini de bitirip, gelecekti. Zalimler bırakmadı, hainler bırakmadı ki askerliğini bitirsin, bize geri dönsün’’ ifadelerini kullandı.
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