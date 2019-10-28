Zalimler bırakmadı ki oğlum evine dönsün

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişi sürüyor. Çocuklarının kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerden kızı Songül için nöbete katılan anne Fatma Akkuş, “Kızımı istiyorum, ölene kadar da burada eylemimi sürdüreceğim” dedi. Akkuş, “Çocuklarımızı dağa HDP götürdü. Beş senedir kızımdan haber alamıyorum, HDP çocuklarımızı getirsin. HDP’liler eğer çok istiyorlarsa kendi çocuklarını dağa götürsün. Onların çizdiği yol ABD’ye ve İsrail’e çıkıyor. Bu Kürt, Türk meselesi değildir. Madem Kürtleri savunuyorlar o zaman niye benim çocuğumu benden koparıyorlar” diye konuştu.

DESTEK ARTARAK SÜRÜYOR

‘Evlat nöbeti’ndeki ailelere Türkiye’nin her yerinden destek sürüyor. Dün de Hatay’dan gelen Girişimci Aydın Kadınlar Derneği üyesi kadınlar ailelere destek ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Aynur Karacı, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını umduklarını söyledi.

İNŞALLAH KAVUŞURLAR

Karacı, “Biz bugün değil, annelerimiz buraya geldiği günden beri yoğun duygularla onların hissettiklerinin aynısını hissediyoruz. Biz de bir anneyiz, Allah onları hayırlısıyla çocuklarına kavuştursun. Burada inanılmaz bir duygu yoğunluğu var” dedi.