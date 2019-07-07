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Zamanı yakalamak mümkün mü?

Yapı Kredi Yayınları dünya edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Marcel Proust’un 'Yakalanan Zaman' eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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“Yakalanan Zaman” eseri dünya edebiyatında Marcel Proust’un en önemli eseri olarak gösterilen “Kayıp Zamanın İzinde” kitabının yedinci ve son cildidir. Yazar, “Yakalanan Zaman” adlı eserinde, zaman kavramının insan doğasını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışarak hayatın getirdiği yeni sorunlara farklı bakış açıları getirir. Proust, bu eserinde felsefe ve edebiyat alanındaki eleştirilerini de okurlarıyla paylaşır.
 
“Şimdi yaşlılığın ne demek olduğunu anlıyordum. Bütün gerçekler arasında tamamen soyut bir kavram olmayı en fazla sürdüren yaşlılıktır belki de takvimlere bakar, mektuplarımıza tarih atarız…”
 
“Kayıp Zamanın İzinde” eserinin son cildi olan “Yakalanan Zaman” aslında bütün bir yapıtın yazım sürecini belirlemiştir. Bu eserinde zamanın insanlar üzerindeki etkisini irdeler. Proust’a göre bir yazar, hakikati kavramak istiyorsa, insanları, zaman içinde yani günlerin ve anların akışı içinde betimlemelidir.
 
 
Marcel Proust, “Yakalanan Zaman” kitabında okurları şunu notu düşer:
 
“Bir fikir verebilmek için en yüce, birbirinden en farklı sanatlarla karşılaştırma yapmak yerinde olur, bir yorgunluk gibi ona tahammül etmesi, bir kural gibi kabullenmesi, bir perhiz gibi ona uyması, bir engel gibi onu aşması, bir dostluk gibi fethetmesi… Bu tür kitaplarda öyle bölümler vardır ki zamanlıktan, taslak haline kalmışlar ve mimarın planı fazlasıyla kapsamlı olduğundan, muhtemelen hiçbir zaman tamamlanmayacaktır.”

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

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