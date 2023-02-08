Zamanla yarış devam ediyor! 103 bin 800 personel deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 103 bin 800 görevlinin fiilen görev yaptığını bildirdi.

Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Artçı deprem sayılarının bugün itibarıyla 790 olduğunu belirten Oktay, bunlardan 3'ünün 6 büyüklüğünde, 24'ünün de 5 ve üzeri büyüklükte kaydedildiğini bildirdi.

Oktay, 66 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu aktararak, "Bunların 4 bin 931'i fiilen sahada, 1756 kadar da gelecek olan var. Bu gece yine geldikçe de direkt olarak malzemeleriyle sahaya sevk ediyoruz." dedi.

"SAHADAKİ TOPLAM GÖREVLİ SAYISI 103 BİN 800"

"Sahada toplam görevli sayısına baktığımızda, güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür." bilgisini veren Oktay, depremin ilk anında sevk edilen iş makinelerinin de 5 bin 531 olduğunu ifade etti.

İhtiyaç olduğunda diğer illerden de kaydırmalar yaptıklarını bildiren Oktay, arama kurtarma faaliyetlerindeki en önemli ihtiyaçlardan olan vinçlerin sayısının da an itibarıyla 900'ü geçtiğini bildirdi.

"KÖYLERİMİZE DE BATTANİYE VE GIDA ULAŞTIRMAYA BAŞLADIK"

Geçici barınma noktasında afet bölgeleri dışında 1 milyon 60 bin kapasite oluşturduklarını ifade eden Oktay, depremin yaşandığı illerden çıkmak isteyenler için adreslerin belirlendiğini anımsattı.

Yurt, pansiyon, spor merkezleri ve benzeri yerlerde barınanların 500 bini geçtiğini, 100 bin civarında çadırı da 10 ile dağıttıklarını kaydeden Oktay, "1 milyon 250 bin battaniyeyi de yine il ilçeler ve şimdi köylerimize de ulaşılamayan yerlerde, özellikle havadan helikopterlerle atmaya başladık, atıyoruz." diye konuştu.

Seyyar mutfak ve mobil fırınların kurulduğunu belirten Oktay, bu konuda köylere erişmek için de çalışıldığını söyledi.

Lojistik anlamda sahayı etkileyecek herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Oktay, kapalı yolu bulunmadığını, çalışmaların devam ettiği Hatay Havalimanı dışındaki tüm havalimanlarının kullanıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Enerjiyle ilgili, doğal gaz konusundaki ana iletim hatlarındaki borularda sorunları çözmeye başladığımızda 9 ana iletim hattında sorun vardı, hatırlarsanız '2-3 gün bunun bakımı onarımı devam edecek' demiştik. Bugün akşam itibarıyla bu hatlardaki tüm arızalar, gerek ağır hasar almış gerekse kopmuş ana iletim hatlarından bahsediyorum, tamamlanmış durumda. Şimdi artık tüm afet bölgesine kontrollü şekilde doğal gaz vermeye başlıyor olacağız. Üç ilimiz vardı, hatırlarsanız doğal gaz veremiyorduk. Bu ana iletim hattındaki sorundan dolayı şimdi tamamladık. Sadece ikincil afetlerin önüne geçmek adına kontrol edilecek tek tek. Evet, sorun yoktur. Yereldeki hasardan veya enkazdan veya yereldeki muhtemel patlamalar olabilir, oralardan teyit alınıp aşamalı olarak doğal gazı vermeye başlıyoruz."

"İNSANSIZ SAVAŞ ARAÇLARINI DA KULLANIYORUZ"

Akaryakıt temini sorununun çözüldüğünü bildiren Oktay, haberleşme noktasında da operatörlerin elektrik ve jeneratör taleplerinin bu sabah itibarıyla karşılandığını aktardı.

Sağlık alanında yurt dışından iletilen yardım önerilerine "Medikal yardımı içeride yaparsanız, buna açığız" cevabını verdiklerini ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

"10 gemi, 50 uçak ve bu uçaklarla şu ana kadar 305 sortinin yapıldığı ve 72 helikopterle havadan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. İlk gün yoğun tipinin olması, hava şartlarının çok kötü olmasından kaynaklı hava imkanlarını fazla kullanamamıştık. Sonrasında havadan imkanlarımızı her türlü özellikle uçak ve helikopter çerçevesinde ve dronlar çerçevesinde yoğun şekilde bunu kullanıyoruz. İnsansız savaş araçları dahil ama özellikle ulaşım ve iş makinaları da dahil deniz araçlarını da kullanıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz."