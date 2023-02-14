Ekipler 9 gündür bölgede çalışıyordu. Ses duyulması üzerine Muhammed Dulkadiroğlu Bulvarı'nda 8 katlı Pınar apartmanının 5.katında molozlar arasındaki Muhammed Enes'e ulaşıldı. Muhammed Enes durumunun iyi olduğunu ve 2 kişinin daha canlı olduğunu kaydetti.

AFAD, JAK, madenciler, Gölcük donanma kurtarma ekibi, Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, özel sivil toplum kuruluşları 198.saatte Muhammed Enes'i çıkardılar.

Muhammed içeride 2 kişinin daha sağ olduğunu söylediler.

Oluşturulan insani koridorla Muhammed Enes çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

Enes'in şuurunun açık olduğu ve gazetecilerin nasılsın sorusuna iyiyim cevabı verdiği görüldü.

Muhammed Enes'ten 15 dakika sonra ağabeyi olduğu belirtilen 20 yaşındaki Abdülbaki de kurtarıldı

Dayısı İHA yayınında yeğenlerinin iyi olduğunu, bu duruma şükrettiklerini belirterek, emeği geçen arama kurtarma yetkililerine teşekkür etti

BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde 198. saatte 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin Adıyaman'da enkaz altından 'Domuz damı' yöntemiyle sağ olarak kurtarıldı.

Abdülmusa Caddesi Fırat apartmanında enkazın 3. katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler domuz damı denilen yöntemle Muhammed'e ulaştılar. Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı. Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla Kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed'in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptılar