Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

94 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI, ENKAZ ALTINDA YAKINLARINI BEKLEYENLERE UMUT OLDU

Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu. Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba, dua edip yolun ortasında secdeye kapandı. Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı. 5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde bulunan Adnan Muhammed Korkut, 5 gün boyunca burada kurtarılmayı bekledi. Enkazdaki kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu. AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar. Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı. AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı. Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.

Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA 7 YAŞINDAKİ ASYA 95 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDEN 95 SAAT SONRA YAŞLI BİR KADIN ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde görevli madenciler deprem sonrası görevlendirildikleri Kahramanmaraş'ta yaşlı bir kadını enkazdan çıkardı.

Depremin ardından 95 saat geçmesine rağmen 48 saattir dinlenmeden canla başla çalışan madencilerin enkaz altında sağ ulaştıkları yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

HATAY'DA 90 SAAT SONRA 10 GÜNLÜK YAĞIZ BEBEK VE ANNESİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARTILDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük yağız bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Yağız bebek sağlık ekipleri tarafından annesi ile birlikte hastaneye sevk edildi.

ENKAZ ÇALIŞMALARININ 96. SAATİNDE GELEN KURTULUŞ

Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay'da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi'yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı. Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü.