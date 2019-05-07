Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'ya ait hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.