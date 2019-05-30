Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'ya ait hedefler imha edildi Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.